Учащиеся Подмосковья приглашаются на Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Дан старт пятого юбилейного сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» на торжественной церемонии, которая состоялась 12 апреля на Международной выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», является флагманским проектом Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и самым масштабным конкурсом для школьников и студентов среднего профессионального образования в России.

Организаторами конкурса выступают федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», автономная некоммерческая организация «Большая Перемена».

В 2023 году конкурс объединил более 3 млн школьников, обучающихся в 5-10 классах, студентов организаций среднего профессионального образования, соотечественников, обучающихся за рубежом, а также педагогов-наставников.

В пятом сезоне впервые в конкурсе смогут принять участие школьники 1-4 классов. При этом первые шаги в «Большой перемене» младшеклассники будут делать вместе с родными и близкими. Основное внимание будет направлено на развитие ребят и укрепление взаимоотношений детей и родителей.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно по ссылке до 20 мая.

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