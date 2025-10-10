Учащиеся Подмосковья победили во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения

Команда юных инспекторов движения из городского округа Балашиха представила Московскую область на Всероссийском финале конкурса «Безопасное колесо». В составе команды выступили участники: Екатерина Гороховская, Давид Забродин, Александра Степанова и Егор Яковлев. Руководили командой Светлана Стрюкова и Татьяна Шеремет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Отряд «Дорожный дозор» школы № 30 занял призовые места в различных категориях: первое место в творческом конкурсе «Вместе — за безопасность дорожного движения», первое место на станции «Автогородок», второе место на станции «Фигурное вождение», третье место за знание правил дорожного движения, четвертое место за основы безопасности жизнедеятельности и пятое место за знание основ оказания первой помощи. В итоге команда заняла первое место в общекомандном зачете и стала абсолютным чемпионом юидовских состязаний.

«Наш отряд представил Подмосковье среди 89 субъектов нашей необъятной страны. Мы приложили все усилия для победы!» — отметили участники команды.

Финальные соревнования проходили во Всероссийском детском центре «Смена», расположенном на берегу Черного моря в Анапе. Более 350 юных участников демонстрировали свои знания правил дорожного движения, умение реагировать в экстренных ситуациях, навыки оказания первой помощи, а также мастерство фигурного вождения велосипедного транспорта и средств индивидуальной мобильности.

Конкурсные соревнования сопровождались насыщенной программой, включающей культурные мероприятия, спортивные игры и творческие вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.