Учащиеся Подмосковья могут принять участие в осенней сессии РусФеста

9 октября стартует прием заявок на регистрацию площадок осенней сессии международной образовательно-патриотической акции «Фестиваль сочинений РусФест». Участниками могут стать школьники, студенты и все неравнодушные к русскому языку, сообщает пресс-служба организаторов.

Проект направлен на сохранение и укрепление русского языка как основы духовной культуры и исторической памяти народа. Мероприятие входит в перечень мероприятий Министерства Просвещения РФ.

Для участия необходимо написать сочинение на одну из двух предложенных тем.

Первая тема — «И с языка сорвется слово — Любви…». В качестве данной темы была взята цитата чувашского прозаика, поэта и переводчика Юрия Айдаша. Авторам сочинений предлагается порассуждать о таком непростом чувстве как любовь и о его значимости в жизни человека.

Вторая тема — «Немного надо человеку для радости в конце концов: рассветный луч, пригоршня снегу да полдесятка добрых слов». В основу данной темы легла строчка из стихотворения вологодского поэта-лирика Виктора Коротаева. В 2024 году отмечается 85-летие со дня рождения писателя. В рамках данной темы авторы работ могут поразмышлять о том, как добрые слова влияют на человека.

Работу необходимо направить на электронную почту организаторов в срок до 18 ноября (включительно).

Участие в акции бесплатное.

Осенняя сессия РусФеста — 2024 может быть проведена как в очном формате (написание сочинений на занятиях в учебных заведениях, в рамках отдельного мероприятия для всех неравнодушных и т. д.), так и в дистанционном (каждый желающий может направить свою работу в адрес организатора).

Площадкой проведения РусФеста может стать любое учебное заведение. Для этого куратору (преподавателю или обучающемуся образовательного учреждения) необходимо заполнить форму регистрации на сайте проекта. Всем, проводившим РусФест на местах, вручаются благодарственные письма, участникам — свидетельства, авторам лучших работ — дипломы и памятные подарки. Абсолютный победитель осенней сессии награждается денежным призом в размере 50 000 рублей.

С 2021 года фестиваль сочинений проводится дважды в год: весной и осенью. Осенняя сессия РусФеста 2024 года направлена на осмысление современной речевой культуры. Ее основная задача — усилить интерес молодого поколения к проблемам русского языка, способствовать развитию чувства личной ответственности за сохранение родного языка и бережного отношения к нему.

Родной язык — часть национального достояния. Судьба языка прежде всего зависит от того, насколько каждый гражданин будет стараться его сохранить. Осенняя сессия РусФеста — 2024 позволит обратить внимание молодого поколения на богатство, могущество и величие русского языка, а также будет способствовать формированию у участников чувства патриотизма, гордости за свою страну и ее историю.

Более подробно ознакомиться с проектом можно по ссылке.

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