Татьяна Витушева: в Первомайской школе Истры прошла акция «Дети вместо цветов»

Суть акции заключается в том, чтобы заменить множество дорогостоящих букетов для учителей одним букетом, а сэкономленные средства направить на благотворительность. Полученные средства помогут детям с тяжелыми заболеваниями.

Такие дети не могут учиться в школе, передвигаются на колясках, но и у них есть свои детские мечты, любимые игрушки, увлечения. И да, иногда им нужна помощь: специальное питание, медицинские приборы, аппараты для дыхания, особенные коляски. И каждый участник акции вносит свой личный вклад в большое доброе дело.

Добрая акция наполняет День знаний особым смыслом.

Ребят и родителей Первомайской школы сердечно благодарит команда Елизаветинского детского хосписа; благотворительного фонда «Подсолнух» и фонда «Алеша».

Помогать тем, кто в этом нуждается — хорошее и доброе дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.