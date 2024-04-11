Учащаяся из Коломны стала призером конкурса студенческих литературных объединений

Финал конкурса проходил в Шолоховском зале союза писателей России. В состязании мастерства художественного слова приняли участие молодые авторы из 28 вузов и колледжей, прошедшие заочный отбор. Марта Ломако выступила с одним из своих стихотворений и заняла второе место в номинации «Поэзия».

«С учетом того, что в мою номинацию подали 82 заявки, я очень рада. Теперь у меня есть рекомендация на федеральный этап литературного фестиваля «Молодой Пушкин», который будет проходить на Всероссийском форуме Совета молодых литераторов в Химках. Это значит, что я продолжу исследовать «подвижной» литературы, который обрастает молодежью, обсуждает опыт прошлого и современности, стремится учиться и учить», — сказала студентка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.