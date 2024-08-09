Убийца Бориса Немцова подписал контракт с Минобороны РФ

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Убийца Немцова Эскерханов заключил контракт с Минобороны РФ на 1 год

Осведомленный источник сообщил, что осужденный в 2017 году за убийство губернатора Нижегородской области Бориса Немцова Темирлан Эскерханов помилован, он уже подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО, пишет Baza .

«Темирлан Эскерханов отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год», — уточняется в посте.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве. Эскерханов получил 14-летний срок за преступление в 2017 году.

Спустя семь лет его помиловали и позволили отправиться в зону боевых действий на защиту страны.