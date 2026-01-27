«У них есть личное мнение»: эксперт оценил слова депутатов о блокировке Telegram

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что мессенджер Telegram могут полностью «закрыть» в России по схеме YouTube к сентябрю текущего года — к выборам. Процесс будет постепенным, «по чуть-чуть». Затем парламентарий уточнил, что лишь высказал свое предположение, а не подтвердил 100% факт блокировки.

«Все-таки Михаил — экономист, и когда он комментирует экономику, я внимательно его слушаю. А когда он комментирует IT-сектор, это странновато. Мы с вами, знаете, являемся жертвами любопытной такой истории: мы слушаем законодательные органы, когда они нам говорят про исполнительные действия. Ни Михаил Делягин, ни господин Боярский, ни господин Свинцов не являются, исполнителями (исполнительными органами — ред.), но свое частное, личное мнение они высказывать могут. Мы его воспринимаем с вами как какую-то манну. Если бы с этой идеей выступил глава Роскомнадзора Андрей Липов, то я бы это воспринял серьезно», — сказал Клименко.

Он добавил, что судьба Telegram в России в короткой перспективе неизвестна. Так, если Роскомнадзор примет соответствующее решение, то у ведомства есть силы и средства для ограничение работы мессенджера.

