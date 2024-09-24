Творческая встреча с художником Марко Бравура состоится в Подмосковье

28 сентября в музее «Новый Иерусалим» в рамках просветительской программы выставки «Культурный полюс. Таруса» состоится творческая встреча и публичное интервью с Марко Бравура — художником, мозаичистом, дизайнером, «творческим кочевником», который уже 9 лет творит в тарусской мастерской. Произведения Марко Бравура украшают разные уголки мира и внесены в список адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Гости встречи узнают о творческом пути Марко Бравура, о том, как его работы повлияли на развитие российско-итальянских культурных связей, о знаменитых мозаиках и новых замыслах художника, а также о формировании одной из самых представительных коллекций современной мозаики в мире на территории России.

Модератором встречи выступит искусствовед, специалист по современной скульптуре, куратор ряда знаковых выставок, посвящённых искусству мозаики Анна Маполис и куратор выставки «Культурный полюс. Таруса» Анна Вихрова.

Марко родился в Равенне, городе на севере Италии, где сохранились самые известные раннехристианские мозаики VI в. н. э. Сама атмосфера города предопределила выбор его профессии: он окончил Государственный институт искусств Джино Северини в Равенне по классу мозаики, а затем продолжил свое образование в Академии изящных искусств в Венеции, где занимался в основном станковой живописью и графикой.

Марко посетил множество разных стран. «Творческий кочевник» — так называла его супруга, Даниэла Бравура. После долгих путешествий по миру Бравура вернулся в Равенну и начал работать в собственной мастерской. С тех пор более 40 лет Марко занимается мозаикой в разных ее видах, от двухмерных панно до объемных арт-объектов. Ему удалось доказать, что этот древний вид изобразительного искусства может и должен быть частью современного ландшафта и даже принадлежит к искусству будущего.

Значительным толчком в творческом развитии Марко стала его дружба и сотрудничество с итальянским деятелем культуры, писателем и сценаристом Тонино Гуэррой. Вместе они создали легендарные фонтаны Тонино Гуэрры.

Интерес Марко к Тарусе проявился после прочтения книги русского писателя Максима Осипова, купленной в Париже. Сначала Марко Бравура вместе с супругой приехал в Россию на месяц, потом на два, и в итоге остался на долгие годы.Мастерская Марко Бравура находится в частной арт-резиденции «Дом Литераторов» неподалеку от дачи Цветаевых, где художник продолжает работу над своими мозаиками и сейчас.

Посетить встречу можно по билетам выставочно-просветительского проекта «Культурный полюс. Таруса» (12+).

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