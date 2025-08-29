Турция станет стратегическим партнером создателей российских ТВ-шоу

Представители делегации «Газпром-Медиа Холдинга» приняли участие во встрече, организованной Министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсой, а также продюсером и сценаристом Мехметом Боздагом, основателем и владельцем продюсерской компании Bozdağ Film. Встреча состоялась в Стамбуле в Bozdağ Film Plateaus — штаб-квартире крупнейшего турецкого киноплато и одной из крупнейших в Турции киностудий Bozdağ Film, с которой «Газпром-Медиа Холдинг» в начале этого года начал сотрудничество в сфере производства кино, мультфильмов и ТВ-шоу.

В состав делегации вошли генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина, генеральный продюсер телеканала «ТВ-3» Константин Обухов и руководитель международного направления «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Богданова.

В ходе встречи представители «Газпром-Медиа Холдинга» рассказали о масштабах деятельности Холдинга, который последовательно расширяет свое международное присутствие, развивая партнерства, копродакшн и экспорт отечественного контента, и направлениях взаимного сотрудничества с Турецкой Республикой. Особое внимание было уделено линейке развлекательных реалити-шоу, включающей проекты «Выжить в…» и «Большой куш. Бангкок», которые транслируются на федеральном телеканале ТНТ. Съемки реалити-шоу проходят в популярных туристических направлениях по всему миру: Дубае, Узбекистане, Китае и Вьетнаме.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, комментируя встречу, заявил: «Турецкая Республика заинтересована в усилении своего туристического потенциала через трансграничные медиа проекты — фильмы, сериалы и реалити-шоу. Стамбул, Анталия и Бодрум являются популярными туристическими направлениями нашей страны и могут выступать основными локациями для совместного производства различных реалити-шоу».

Для успешной реализации крупномасштабных телевизионных форматов требуется комплексная поддержка СМИ и активное вовлечение блогосферы. Поскольку влияние социальных сетей на формирование общественного мнения возрастает, сотрудничество с блогерами становится ключевым элементом медиастратегии.

На встрече основатель и генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина озвучила планы по интеграции турецких блогеров в digital-кампании и контентные проекты агентства. По ее словам, это позволит повысить узнаваемость российских медиаплатформ в Турции и стимулировать интерес российской аудитории к путешествиям по этому туристическому направлении.

«Мы видим большой потенциал в стратегическом партнерстве с Турцией и, безусловно, для нас большая честь представлять проекты и резидентов „Газпром-Медиа Холдинга“ на международной арене и в Турции, в частности. Наш опыт показывает, что развлекательные форматы, форматы реалити-шоу в связке с инфлюенс-маркетингом лучше всего работают на привлечение аудитории в туристическую отрасль. И, конечно, мы открыты к новым коллаборациям, которые не только объединят русских и турецких зрителей, но и будут способствовать увеличению туристического потока между нашими странами», — прокомментировала генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

Особое внимание турецкой стороны привлек эффект от выхода развлекательных реалити-шоу в эфир. Например, после премьеры «Выжить в Самарканде» количество зрителей ТНТ, рассматривающих Самарканд как привлекательное направление для путешествия, выросло на 11%. Это подтверждает высокую эффективность медиапроектов «Газпром-Медиа Холдинга» как инструмента туристического продвижения.

Константин Обухов, генеральный продюсер телеканала ТВ-3 и генеральный продюсер ТВ-шоу «Выжить в…» и «Большой куш», пояснил: «„Газпром-Медиа Холдинг“ рассматривает различные страны и направления для съемок своих ТВ-шоу, это, как и уже существующие реалити, так и новые проекты. Турция — самое популярное туристическое направление для россиян и это делает эту страну стратегическим партнером в совместном продакшене ярких, эффектных шоу».

Более 6,7 миллионов российских туристов посетили Турцию в 2024 году. «Газпром-Медиа Холдинг» считает этот рынок стратегически важным с точки зрения туристического и медиа-сотрудничества. Уже этой осенью в Турции стартуют съемки нового масштабного телепроекта от «Газпром-Медиа Холдинга».

Холдинг продолжает расширять экспертизу в международной среде и укреплять культурное влияние России, выстраивая прочные связи с зарубежными партнерами и транслируя ключевые смыслы и ценности нашей страны.

Среди зарубежных партнеров, с кем «Газпром-Медиа Холдинг» развивает сотрудничество в сфере медиапроизводства, также крупнейшие медиакомпании Индии, Китая и ОАЭ.