Туристический поток в Солнечногорске увеличился на 14% в этом году

Праздничное мероприятие, посвященное Международному дню туризма, прошло в экодеревне в Солнечногорске. На нем обсудили развитие туризма в городском округе и его перспективы. Участие приняли представители администрации Солнечногорска, министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, министерства культуры и туризма Московской области, руководители туристических предприятий, музеев, усадеб и колледжа «Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зампредседателя Совета депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар вручила почетные грамоты, подчеркнув значимость вклада наших профессионалов в развитие туристического потенциала города. Начальник управления промышленности, инвестиций и туризма Алексей Савченко вручил благодарности от руководителя муниципалитета Константина Михалькова, выразив признательность каждому специалисту, работающему в индустрии туризма.

«Рост турпотока в 2025 году составил +5%, достигнув отметки в более 685 тысяч туристов. Средняя загрузка отелей увеличилась на почти 14% по сравнению с прошлым годом. Мы искренне благодарим всех сотрудников туристической отрасли за преданность своему делу, стремление сделать округ еще красивее и привлекательнее, и желаем дальнейших успехов и процветания», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В рамках программы гостям рассказали о мерах поддержки бизнеса: в частности, государственных программах для привлечения инвестиций и развития гостиничной инфраструктуры.

Кроме того, собравшиеся проговорили актуальные изменения в законодательстве для коллективных средств размещения, которые вступили в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.