ЦСКА и «Ак Барс» 9 августа сразятся в финале международного Кубка Овечкина

В Московской области завершилась серия плей-офф международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских академий России, Белоруссии и Казахстана. Финалистами турнира стали команды ЦСКА (Москва) и казанский «Ак Барс». За третье место сыграют «Локомотив» (Ярославль) и уфимский «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Турнир был тяжелый. Мы выходим в финал. В полуфинале пока был самый сложный соперник на турнире. Мы никогда так тяжело не играли. Надо было грызть каждую шайбу, чтобы выиграть. Они тоже играли очень активно», — поделился впечатлениями игрок команды «Ак Барс» Платон Ершов.

В полуфинале турнира «Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Ярославль) сыграли со счетом 3:2 в пользу команды из Татарстана. В основное время встреча завершилась вничью и исход решили буллиты. Матч столичного ЦСКА и «Салавата Юлаева» из Уфы завершился победой армейцев со счетом 13:1. Решающая игра за главный трофей Кубка Александра Овечкина состоится 9 августа.

«Все идет отлично. Завтра настрой, чтобы победить. Чтобы забить под десятку „Ак Барсу“, — рассказал о настрое на финал хоккеист команды ЦСКА Егор Касимов.

В финальный день Кубка Александра Овечкина — 9 августа — перед решающим противостоянием команд-участниц на лед арены «Мытищи» имен В. И. Шалимова выйдут прославленные российские хоккеисты. В роли капитана одной из ледовых дружин на лед выйдет Александр Овечкин.

В команде лучшего снайпера за всю историю НХЛ выступят звездные хоккеисты разных лет: Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Матвей Мичков, Вячеслав Фетисов, Сергей Коньков, Алексей Морозов, Андрей Николишин, Виталий Прохоров, Евгений Конобрий, Иван Ткачев, а также призер чемпионата Европы по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин, призер чемпионата Европы по футболу, чемпион России Дмитрий Сычев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, основатель школы «Красная Машина Юниор», главный тренер сборной «Россия 25», член Совета Директоров «Динамо» Роман Ротенберг и хоккейный блогер Ярослав Кузьмичев (Yarkuzya).

​Капитан второй команды Павел Дацюк выведет на ледовую площадку не менее сильный состав именитых игроков: Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Кирилл Марченко, Егор Замула, Дмитрий Воронков, Дмитрий Симашев, Александр Романов, Валерий Каменский, Александр Гуськов и Дмитрий Зацепин.

Помогать профессиональным хоккеистам будут: двукратный чемпион СССР по футболу, обладатель Кубка Португалии и Кубка Интертото Александр Мостовой, спортивный функционер, президент промоутерской компании «Fight Nights» Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Андрей Репин (Repa) и Дмитрий Козлов (Deemy).

​С тренерской скамейки за игрой будут наблюдать: двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы Александр Якушев, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов, чемпион мира по хоккею среди юниоров Никита Филатов, актер театра и кино, звезда сериала «Молодежка» Денис Никифоров и блогер Хоккей Стигг.

Прямые трансляции матчей доступны в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в «VK», в Т елеграм-канале прославленного хоккеиста и на площадках холдинга «Матч ТВ».

Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он проходит в седьмой раз. В нем принимают участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следите за обновлениями в официальном сообществе турнира в «VK», в телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.