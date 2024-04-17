Циклон принесет в Москву дожди, грозы и ветер во второй половине недели

Во второй половине текущей недели в Москве пройдут сильные дожди, прогремят грозы и будет усиливаться ветер. 18 апреля температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на 19 апреля в городе пройдут сильные дожди, также возможна гроза. Восточный ветер будет дуть с порывами до 17 метров в секунду. Днем дождь также продолжится.

20 апреля в Москве днем пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха составит от 10 до плюс 12 градусов.

18 и 19 апреля в большинстве областей России пройдут дожди, местами сильные с грозами и ветром до 17 метров в секунду.