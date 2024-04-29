Чехия обвинила ГРУ России во взрывах боеприпасов 10 лет назад

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Чехия подозревает Петрова и Боширова во взрывах боеприпасов в 2014 году

Чехия подозревает сотрудников ГРУ России Александра Петрова и Руслана Боширова во взрывах боеприпасов в 2014 году на заводе в Врбетице, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу чешской полиции.

В октябре и декабре 2014 года во Врбетице прогремели взрывы на складах с оружием, которое Прага намеревалась продать Киеву.

В Чехии объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняли в причастности в отравлении Скрипалей в Великобритании. Россияне якобы находились в стране в момент взрывов.

Чешская полиция также указала, что подозреваемые находятся в России, а расследование дела отложено.