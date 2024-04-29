Задержан спикер гордумы Нижнего Новгорода Лавричев

сегодня в 22:49

Силовики задержали председателя гордумы Нижнего Новгорода Лавричева по подозрению в растрате, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Лавричев задержан в рамках уголовного дела по статье „присвоение или растрата“ [ст.160] УК РФ. В настоящее время с ним ведутся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Суд в Нижнем Новгороде может избрать чиновнику меру пресечения.

Telegram-каналы сообщал, что депутат был задержан в ДНР.

Лавричев возглавляет гордуму Нижнего Новгорода VII созыва с 2020 года и является сотрудником Арзамасского приборостроительного завода.