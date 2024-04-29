Постпред России в ООН: Киев бравирует убийствами российских журналистов

сегодня в 23:20

Постпред в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Его слова на заседании 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН передает ТАСС .

Дмитрий Полянский отметил, что власти Украины организовали жестокие убийства российских журналистов.

«Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению этих преступлений», — сказал он.

Дипломат отметил, что «от рук украинских спецслужб и их агентуры» погибли журналистка Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский, шеф-редактор телерадиокомпании «Таврия» Олег Клоков, военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев, корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов.

Выжил после совершенного теракта публицист и писатель Захар Прилепин.

«На все эти преступления Киева его западные кураторы сознательно закрывают глаза», — добавил постпред.