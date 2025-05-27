Цифровым сервисом «Библиотеки Подмосковья» воспользовались уже более 5 млн раз

Портал «Библиотеки Подмосковья» заработал в марте 2024 года, за это время им воспользовались более 5 млн раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале доступно более 8 млн книжных экземпляров разных жанров, а также тематических подборок и анонсы мероприятий в читальных залах.

С помощью цифрового сервиса пользователи могут оформить один электронный читательский билет во все библиотеки региона, онлайн забронировать необходимое издание, привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» и по ним получать книги после подтверждения заявки, а также посещать события и мероприятия, которые проводятся в Подмосковных библиотеках.

Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе «События и проекты».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.