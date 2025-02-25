Цифровые тренажеры внедряют в обучение сотрудников производственных предприятий

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» развивает образовательную инфраструктуру, направленную на повышение квалификации персонала. В обучающую программу включены новые цифровые модули, которые помогают специалистам улучшать навыки работы с технологическим оборудованием. Это расширение является частью стратегии профессионального роста сотрудников.

Цифровые модули обеспечивают визуализацию основного оборудования, используемого в производстве смазочных материалов. Сотрудники проходят тренинги на компьютерных комплексах, которые имитируют работу реальных производственных установок. Программное обеспечение моделирует такие процессы, как деасфальтизация, депарафинизация и селективная очистка, которые применяются при производстве базовых и товарных масел.

Программа непрерывного обучения охватывает более 600 специалистов производственного подразделения. Ранее компания уже внедрила цифровые модули для обучения управлению процессами производства синтетических базовых масел. Эти мультимедийные решения были разработаны ведущими российскими IT-компаниями.

«Развитие производства — это не только модернизация технологий и выпуск новых продуктов, но и системное обучение специалистов. Комплекс цифровых модулей позволяет отрабатывать различные производственные сценарии, исключая вероятность сбоев», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он подчеркнул, что таким образом компания повышает надежность и безопасность объектов, а также создает возможности для профессионального роста своих сотрудников.