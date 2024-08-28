Цифровой сервис Подмосковья поможет домашним питомцам поехать в путешествие

Владельцы домашних животных могут дистанционно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства для перевозки питомца по России или за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Электронный сервис значительно упрощает процесс получения необходимого документа. Раньше для оформления ветеринарного свидетельства нужно было посещать клинику в порядке „живой“ очереди. Теперь можно легко заполнить онлайн-форму на регпортале и сразу же выбрать удобное время для проведения осмотра животного в ближайшей государственной ветеринарной клинике или вызвать врача на дом», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Ветеринарное свидетельство формы ф. № 1 (ВСД) подтверждает, что животное готово к поездке: не представляет опасности для окружающих и находится в хорошем состоянии здоровья. Его необходимо получать для перевозки питомца в страны дальнего зарубежья и СНГ, а также для участия в выставках, проходящих на территории России или для продажи животного.

ВСД выдается только государственной ветеринарной клиникой и после осмотра животного специалистом. Подать заявку на оформление свидетельства и записаться на прием в ветклинику или вызвать ветврача на дом можно на портале госуслуг Московской области. Сервис доступен в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев».

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.