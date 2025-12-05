Цифра и культура: как волонтеры Сбера содействуют преображению музеев с помощью ИИ

Сбер запустил новое направление — музейное волонтерство, которое поможет сохранить культурное наследие для будущих поколений и сделать музеи современнее и доступнее. Уникальный для России проект анонсировали 5 декабря — в День волонтера.

Волонтеры Сбера сохраняют культурно-историческое наследие в разных городах страны с помощью десятков проектов. Так, в Оренбургской области волонтеры создают арт-объекты на остановках транспорта, а в якутском Вилюйске сохраняют деревянное зодчество. На Урале, в Черноисточинске, волонтеры организовали уникальный историко-экологический кластер. В Калмыкии и на Дальнем Востоке добровольцы помогают сохранять память коренных народов.

В этом году появились первые проекты поддержки музеев. Воронежский музей им. И. Н. Крамского вместе с волонтерами создал познавательные квизы на основе чат-бота для маленьких посетителей. В музее-заповеднике «Петергоф» начали собирать пластик и обменивать его на саженцы для парка музея. В Екатеринбурге заработала Школа экскурсовода — она стала частью проекта «Зеленая линия», который знакомит горожан с историей банковского дела.

Сегодня волонтеры банка активно используют искусственный интеллект в социальных проектах. Они уже начали помогать музеям малых населенных пунктов с архивами и данными, повышением доступности, цифровизацией процессов и привлечением молодежи.

В волонтерском движении Сбера участвуют 40 тыс. человек, которые реализуют 1,2 тыс проектов. За последний год число благополучателей волонтерских проектов выросло на треть и достигло 3,3 млн человек благодаря грантовой поддержке социальных инициатив Сбера.

«Сбер занимает лидирующие позиции среди российских компаний по вкладу в ВВП через волонтерский труд. Наши сотрудники всегда находят энергию на волонтерские дела и с чуткостью включаются в решение важных для страны задач. В свободное от работы время наши волонтеры учат детей, помогают людям старшего поколения, спасают животных, поддерживают оказавшиеся в трудной ситуации семьи. Настоящим примером стойкости и неравнодушия стали волонтеры, которые приехали спасать берега Черного моря после экологического бедствия — разлива мазута. В этом году наши сотрудники рассказали про искусственный интеллект на всероссийском „Уроке цифры“ трем миллионам российских школьников. Волонтеры внедряют ИИ и в свою работу: решения с использованием нейросетей уже есть в экологических проектах, инициативах по поддержке музеев и сохранению исчезающих языков», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.