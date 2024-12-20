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Церковь Преображения Господня в Егорьевске передана в собственность РПЦ

Церковь Преображения Господня в округе Егорьевск передана в собственность Колычевского Казанского женского монастыря. Комплекс Преображенской церкви и двухэтажный жилой келейный корпус в деревне Колычево были заложены в 1897 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня они входят в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

В 1960 году на этой территории разместили психоневрологический интернат. В 2004 году часть построек Колычевского Казанского женского монастыря была возвращена общине верующих.

В этом году религиозным организациям Русской православной церкви из собственности Московской области были возвращены еще 2 объекта культурного наследия религиозного назначения. Это церковь Илии Пророка в Коломне и церковь Михаила Архангела в д. Тараканово округа Солнечногорск.

За три последних года в собственность Русской православной церкви передан 31 областной объект.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.