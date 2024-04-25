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Центральный парк в округе Пушкинский стал вторым по посещаемости в Подмосковье

С 15 по 21 апреля Центральный парк в городском округе Пушкинский посетили 60 тыс. человек. Парк вторую неделю остается в тройке самых посещаемых парков, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Центральный парк — один из самых красивых парков в городском округе Пушкинский. В парке расположена оборудованные спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки.

Кроме того, для спокойного времяпровождения в парке расположены шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами.

Адрес парка: городской округ Пушкинский, Пушкино, ул. Некрасова, 3А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.