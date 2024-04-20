«Центр мемориальных услуг» Подмосковья провел более 12 тыс консультаций

Граждане чаще всего обращались за помощью специалистов учреждения по телефону круглосуточной горячей линии организации. Специалистами оперативно-диспетчерского и консультационного отделов учреждения в 1 квартале 2024 года обработано более 10 тысяч входящих звонков. Это показывает высокий уровень доверия к учреждению со стороны жителей, желающих получить помощь по вопросам погребения и похоронного дела.

Кроме того, сотрудники провели 547 консультаций для граждан во время выездных мероприятий в отделениях МФЦ Подмосковья.

Традиционно больше всего обращений поступило по вопросам порядка организации похорон и оформлению соответствующих документов для захоронения. Также граждане интересовались, как получить социальное пособие на погребение и единовременную материальную помощь при погребении, а также в какие организации для этого необходимо обратиться.

«Похоронная отрасль — одна из тех, в которой соблюдение морально-этических норм является обязательным условием для проведения любого типа работ. По этой причине сотрудники нашего учреждения, прежде всего, ориентированы на построение доверительного, открытого общения с теми, кто обратился к нам за помощью, не важно, по телефону или пришли лично на консультацию. Результаты опросов после консультаций показывают, что качеством оказанной помощи остаются довольны более 96% обратившихся к нам в учреждение», — отметил директор ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николай Казаков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.