Центр «Авангард» принял 6500 гостей в День открытых дверей и на форуме по НВП

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» организовал крупный День открытых дверей, собравший свыше 6500 учащихся школ, их родителей и учителей. В программу вошли мастер-классы от ведущих общественных организаций и силовых ведомств, а также интерактивные зоны и тематические выставки, сообщили организаторы.

Одним из ключевых пространств стал «Город профессий», где представители силовых структур в интерактивной форме рассказывали подросткам о своей деятельности. Посетители могли познакомиться с тонкостями службы в столичной полиции, особенностями работы кинологических подразделений и других ведомств. Также организаторы подготовили плетение маскировочных сетей, традиционные русские забавы и занятия по основам начальной военной подготовки. Изюминкой мероприятия стало эффектное выступление бойцов 45-й отдельной бригады спецназа — давних партнеров «Авангарда», а также показательные номера инструкторов центра.

«День открытых дверей в „Авангарде“ — это традиционный праздник для всей семьи. Он нужен и тем, кто готовится к сборам в 10-м классе, и тем, кому просто интересно дело начальной военной подготовки или хочется провести день на открытом воздухе. Здесь находится занятие для каждого. Можно попробовать себя в роли участника мастер-класса по НВП или посетить наш „Город профессий“, где все можно пощупать и потрогать. Все интерактивно, доступно и понятно каждому», — отметила директор центра Дарья Борисова.

Главным событием дня стал первый Межрегиональный форум по начальной военной подготовке. Площадка «Авангарда» превратилась в место профессионального обсуждения для более чем 1000 преподавателей дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). В форуме участвовали специалисты из Москвы, Московской области и еще 63 регионов России, что подтвердило всероссийский уровень мероприятия.

«Главная новинка этого года — форум по НВП. В центре собрались педагоги со всей страны, чтобы увидеть, как работает наша уникальная площадка, перенять этот опыт и забрать его в свои регионы. Коллеги смогут работать с ребятами по нашему новому методическому пособию, которое недавно вышло в свет. Уверена, что форум даст мощный старт тому, чтобы развитие начальной военной подготовки в нашей стране стало еще более ценным», — добавила Борисова.

Директор центра выразила признательность коллективу «Авангарда» и соорганизаторам.

«Хочется отметить высокий профессионализм всей команды Центра „Авангард“. Без их ежедневного кропотливого труда точно ничего бы не получилось, потому что это те люди, которые находятся на острие педагогических и воспитательных практик. Они всегда на связи и с детьми, и, что немаловажно, со взрослыми — родителями наших курсантов, которые тоже требуют к себе особого внимания. Огромная благодарность Правительству Москвы, Правительству Московской области, Министерству обороны, которые нас всегда поддерживают и являются надежной опорой. Я очень хочу, чтобы площадка Центра „Авангард“ воспринималась всеми не только как место, где дети приобретают навыки и умения, но и как двигатель методических разработок для всех, кто работает в сфере военно-патриотического воспитания», — сказала Борисова.

Центр «Авангард» начал работу в 2020 году при содействии правительств Москвы, Московской области и Министерства обороны. В настоящее время это одна из ведущих площадок для военно-патриотического воспитания молодежи, где школьники овладевают начальной военной подготовкой. За время существования Учебно-методического центра состоялось 158 смен для курсантов из Москвы и Подмосковья. Общее число выпускников центра превысило 200 тысяч школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.