«Царь-мангал» ВС РФ выдержал свыше 100 ударов дронов и Javelin

сегодня в 16:05

Придуманная танкистами система защиты «царь-мангал» продолжает доказывать эффективность в зоне СВО, при этом она легка в ремонте, сообщает «Звезда» .

Российский танк Т-80 получил прозвище «царь-мангал». Его дали за мощную защиту, которая смогла выдержать попадание свыше 100 беспилотников, комплекса Javelin и других зарубежных боеприпасов.

Как отметил специалист «Уралвагонзавода», после ремонта танк снова привезли в зону СВО.

«Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло», — поделился эксперт.

По его словам, после такого количества ударов по танку экипаж остался полностью целым и невредимым.

Данную боевую машину применяют для помощи российским штурмовикам. Экипаж занимается тралением минных поле, а еще прикрывает пехоту во время атак.

Сетки «мангала» не один раз спасали танки ВС РФ в зоне спецоперации. Металлические «козырьки» и решетки, расположенные над башней, не позволяют беспилотникам взрываться около чувствительных частей машины.