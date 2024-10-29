Трудно без психолога: эксперт рассказала о потребностях современных детей
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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что в современной напряженной обстановке очень многим детям, если не большинству, требуется психологическая помощь, взрослые далеко не всегда могут оказать необходимую поддержку, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Современному ребенку трудно вырасти без психолога. Потому что многие дети и подростки живут в онлайне, где легко быть красивым, умным и смелым. Но, когда ребенок выходит в офлайн, ему порой необходимо заново учиться общаться. И вот эту функцию обучения общению выполняет именно психолог», — сказала Митянина.
По ее словам, сегодня в России очень не хватает единого законодательства о психологической службе, а молодым психологам не у кого набираться опыта. Выпускник факультета психологии сразу вынужден сталкиваться с очень сложными ситуациями.
С другой стороны, детей сегодня воспитывают не только родители и школа, но и Интернет, который не всегда приносит пользу, подчеркнула эксперт. Среди самых больших угроз для детей — это насилие в семье, которое сложно выявить.