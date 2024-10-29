Трудно без психолога: эксперт рассказала о потребностях современных детей

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина заявила, что в современной напряженной обстановке очень многим детям, если не большинству, требуется психологическая помощь, взрослые далеко не всегда могут оказать необходимую поддержку, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Современному ребенку трудно вырасти без психолога. Потому что многие дети и подростки живут в онлайне, где легко быть красивым, умным и смелым. Но, когда ребенок выходит в офлайн, ему порой необходимо заново учиться общаться. И вот эту функцию обучения общению выполняет именно психолог», — сказала Митянина.

По ее словам, сегодня в России очень не хватает единого законодательства о психологической службе, а молодым психологам не у кого набираться опыта. Выпускник факультета психологии сразу вынужден сталкиваться с очень сложными ситуациями.

С другой стороны, детей сегодня воспитывают не только родители и школа, но и Интернет, который не всегда приносит пользу, подчеркнула эксперт. Среди самых больших угроз для детей — это насилие в семье, которое сложно выявить.