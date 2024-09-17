Трое педагогов-психологов из Ленинского округа вошли в топ-40 по региону

Трое педагогов-психологов из образовательных организаций Ленинского городского округа представили муниципалитет в полуфинале регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

«Конкурс проходил в четыре этапа. На первом и втором, дистанционных, мы должны были представить характеристику своей психолого-педагогической деятельности и видеоролики о нашей работе, а также продемонстрировать запись практического занятия. Так как я уделяю большое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья, то представила занятие из программы „Развитие сенсомоторной сферы у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития“, — рассказала одна из полуфиналисток, психолог дошкольного отделения Видновского художественно-технического лицея Ирина Болотская.

Она уточнила, что в полуфинал вышли 40 человек со всего Подмосковья, в том числе трое — из Ленинского округа. Среди сорока лучших педагогов-психологов также оказались Ольга Иванова из детского сада «Бобренок» и Анна Миронова из «Города детства» (дошкольное отделение Образовательного центра «Успех» в Дрожжино).

Очный этап конкурса проходил в Корпоративном университете развития образования Московской области.

В конкурсе профессионального мастерства в этом году приняли участие свыше 200 педагогов-психологов со всего Подмосковья. Среди конкурсантов из Ленинского округа также были Светлана Агейкина из Видновской школы № 1 и Мария Подлесная из дошкольного отделения Лопатинской школы, они получили дипломы участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.