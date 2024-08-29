Три школы в Клину встают на капитальный ремонт уже в этом учебном году

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в городском округе Клин будут капитально отремонтированы три школы, учащиеся которых на 2024-2025 учебный год будут перераспределены между другими отделениями своих школ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На ремонт, который позволит полностью преобразить школы и оснастить их современным оборудованием, встанут:

— Школа «Содружество» в Высоковске, ул. Первомайская, д. 2а;

— Первое отделение гимназии им. В. Н. Татищева, г. Клин, ул. Ленина, д. 18;

— Второе отделение лицея им Д. И. Менделеева, г. Клин, ул. Дзержинского, д. 11.

Все обучающиеся остаются на период капитального ремонта на обучении в своих образовательных организациях, но в других отделениях школы. Родители проинформированы об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в новом учебном году, сообщили в управлении образования Администрации городского округа Клин.

Сразу три школы в городском округе Клин встают на капитальный ремонт уже в этом учебном году. Школьникам переживать не стоит — дети останутся в своих учреждениях образования (будут задействованы вторые филиалы школ). Родители проинформированы об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в новом учебном году.

В госпрограмму Московской области удалось включить сразу три учреждения образования: Школу «Содружество» в Высоковске, ул. Первомайская, д. 2а (здание 1965-го года постройки), первое отделение гимназии им. В. Н. Татищева, г. Клин, ул. Ленина, д. 18 (здание 1975 года постройки) и второе отделение лицея им Д. И. Менделеева, г. Клин, ул. Дзержинского, д. 11 (здание 1938 года постройки).

«Школа — это, конечно, далеко не стены. Это педагогический коллектив, успехи детей, особая атмосфера движения вперед, новаторства и экспериментов… И очень здорово, что уже в 2025 году эта позитивная энергия будет кипеть в новых стенах. Сразу три школы в Клину обновляются. В стадии проработки еще включение в программу детских садов Клина. Мы очень благодарны Губернатору и Правительству области за такое внимание к развитию социальной сферы Клина», — сказала Алена Сокольская.

Она напомнила, что 2025 год — год окончания работ в школах будет юбилейным для 2-х из них. Гимназия им. Татищева встретит обновленной свое 50-летие, а Высоковская школа обновится к год своего 60-летия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.