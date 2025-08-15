Три щенка от суррогатной мамы готовятся стать проводниками в Балашихе

5 июля в рамках совместной работы на свет появились три щенка лабрадора-ретривера, рожденные от суррогатной матери с использованием современных биотехнологий.

Девочка и два мальчика получены благодаря методу сверхбыстрого замораживания биологических клеток и тканей. Суррогатной мамой стала палевый лабрадор Элен, выведенная из программы подготовки собак-проводников по состоянию здоровья. Ей подсадили замороженные эмбрионы, три из которых успешно прижились. Эффективность процедуры составила 75%, что является высоким результатом для мировой ветеринарной практики.

Двое щенков уже прибыли в Российскую школу подготовки собак-проводников в Балашихе и после карантина пополнят питомник, где сейчас находятся 31 щенок. Здесь малыши пройдут специальное обучение, чтобы в будущем стать надежными помощниками людей с нарушением зрения.

В рамках этого же проекта родилась Аки — первый в России щенок лабрадора-ретривера, появившийся на свет от суррогатной матери с помощью технологии эмбриотрансфера. Она успешно завершила обучение в Школе собак-проводников в Балашихе и теперь сопровождает жительницу Вологодской области, помогая ей в повседневной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.