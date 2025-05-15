Три детские площадки начали обновлять в мкр Юбилейный Подольска

«Осмотрел дворы на улицах Ленинградской, Юбилейной, в Пахринском проезде. По трем адресам приводим детские площадки в должный вид: меняем покрытие, элементы, при необходимости добавим новое игровое оборудование, интересное для ребят. Спортивные зоны тоже нуждаются в дополнительном уходе», — сказал Артамонов.

Он отметил, что локации, где недавно проводили работы по замене теплосетей, необходимо привести в порядок. Обратил внимание на состояние подъездов и указал на то, что в некоторых необходимо улучшить содержание.

«Порядок в доме начинается с чистоты уже на входе. Это влияет на настроение каждого жителя. К лету территория микрорайона должна быть восстановлена и ухожена. После продолжим системную работу по поддержанию порядка», — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.