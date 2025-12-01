Третье суперлуние в 2025 году можно будет увидеть в ночь с 4 на 5 декабря

Россияне и жители других стран мира в ночь с 4 на 5 декабря получат возможность увидеть третье в 2025 году суперлуние. Ожидается, что единственный естественный спутник Земли окажется на максимальной высоте над горизонтом, рассказал ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

В ночь с 4 на 5 декабря расстояние между Землей и Луной уменьшится до 360 тыс. километров.

Еще в декабре будет второй по интенсивности метеорный поток года — Геминиды. Они покажутся из одних из наиболее тонких колец Сатурна на ближайшие 14 лет.

Будут заметны четыре крупнейших спутника Сатурна. Ожидаются и иные астрономические явления.

