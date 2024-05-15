Вся сфера образования и просвещения, начиная с детсадов и заканчивая университетами, будет находиться под курированием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, назначенного на эту должность в новом правительстве. Сейчас в зону ответственности вице-премьера входит контроль деятельности Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзора, Росмолодежи и Минспорта. Об этом РИАМО сообщила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева.

«Такие изменения означают, что тренд на непрерывную систему образования укрепляется, равно как укрепляется и сам Чернышенко. Об этом говорит тот факт, что новые стратегические для страны нацпроекты „Кадры“ и „Молодежь и дети“ будет курировать именно он. Вице-премьер уже анонсировал введение новой модели высшего образования», — сказала Косарева.

С 2026 года планируется внедрить ее более чем в тысяче вузов страны. Переход обоих проектов под патронаж одного вице-премьера решает задачу технологического суверенитета путем комплексной подготовки компетентных кадров.

«При реализации других значимых проектов (например, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года) вице-премьер проявил себя как эффективный менеджер. Можно сказать, что Д. Н. Чернышенко вписывается в образ „технократа новой волны“, — добавила политолог.

Он не просто умеет реализовывать задачи федерального уровня, но и ведет активную публичную деятельность, обладает обширным функционалом в разных направлениях государственной политики — вице-премьер имеет опыт эффективного курирования сфер цифровой экономики и инноваций, СМИ, образования и науки, культуры, туризма и спорта. Что особенно важно, с молодым поколением он «на одной волне», говорит на понятном для молодежи языке.

«Все профессиональные навыки Чернышенко вкупе с реализованными мероприятиями позволяют сказать, что новые нацпроекты, как и национальная задача по реализации потенциала каждого человека, поставленная президентом в последних майских указах, в надежных руках», — отметила Косарева.