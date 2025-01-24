Традицию ярких пятниц ввели в одной из школ Ленинского округа

Уже вторая подряд яркая пятница прошла в Лопатинской школе в Ленинском городском округе. В такие «цветные» дни все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс приходят на уроки в одежде определенного цвета. В 2025 году уже состоялись «красная» и «зеленая» пятницы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Идея проведения ярких пятниц родилась в Совет обучающихся нашей школы под руководством советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Людмилы Шуст. Они предложили школьникам и педагогами 17 января прийти в одежде красного цвета, который символизирует тепло радость и любовь. Дети и взрослые пришли в школу в рубашках, платьях, брюках, костюмах, обуви, аксессуарах различных оттенков красного цвета и стали частью этого яркого дня», — сказала директор Лопатинской школы Инга Фархатова.

Она также отметила, что инициативу тепло встретили в школьном сообществе, поэтому традицию решено продолжить. 24 января в образовательной организации провели «зеленый» день, чтобы подчеркнуть важность бережного отношения к природе и экологичного образа жизни.

«Я всегда стараюсь поддерживать инициативы Совета обучающихся нашей школы. Мероприятия, которые организуют ребята вместе со своим наставником, позволяют всем школьникам и педагогам почувствовать себя частью большой и дружной Лопатинской семьи, лучше понять друг друга, а также сделать учебный процесс более приятным и интересным», — рассказала Инга Фархатова.

Директор добавила, что в следующую пятницу, 31 января, в Лопатинской школе состоится «оранжевый» день.

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