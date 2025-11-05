Торжественное мероприятие ко Дню народного единства прошло в Можайском округе

Концерт открылся торжественной церемонией выноса Государственного флага Российской Федерации и исполнением Гимна страны.

Центральным моментом торжественной части стало вручение государственных наград. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с военным комиссаром Можайского и Рузского округов Русланом Меладзе вручил 12 боевых наград. Медаль «За храбрость» и медаль «За боевые отличия» были вручены живым защитникам Отечества. 10 наград — посмертно: 7 Орденов Мужества, медаль «За отвагу» и 2 медали Жукова. Церемония прошла при огромной эмоциональной поддержке зала, отдавшего дань уважения подвигу героев.

С торжественными речами к собравшимся обратились депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова и депутат Совета депутатов Можайского округа Семен Долгачев.

«День народного единства — праздник, который своими корнями уходит глубоко в историю нашей страны. Наша сила — в нашем единстве, в единстве всех, кто живет на территории России. Наша сила в нашей исторической памяти, в памяти предков. Мы говорим спасибо всем тем, кто многие века защищал нашу Родину, и всем тем, кто сейчас находится на передовой, на специальной военной операции. Мы говорим им спасибо и низко кланяемся, всем тем, кто сейчас там, и всем тем, кто уже оттуда не вернется. Все они с нами, пока мы будем передавать память об их подвиге», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Яркой страницей концерта стала поддержка женщин из семей участников СВО. Со сцены прозвучали слова благодарности и аплодисменты в адрес финалистки конкурса конкурса «Женщина — Герой 2025» Натальи Волковой и полуфиналистки Ольги Марушевской, которая исполнила на концерте пронзительный номер «Небесная рать» в память о погибшем сыне.

Праздничную программу украсили выступления творческих коллективов округа: духового оркестра, ансамбля «Сударушка», театра балета «Грация», Андрея Кривомазова, ансамбля танца «Калинка», ансамбля песни «Калинка», вокально-хоровой студии «Глория», Дениса Протасевича и Ольги Марушевской с ее конкурсным номером. Композиции, переплетаясь с кадрами исторической хроники, рассказали о силе, мужестве и несокрушимом духе России, от событий 1612 года до наших дней.

Концерт стал настоящим символом единения, памяти и искренней благодарности всем, кто стоит на защите национальных интересов и мирного будущего страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.