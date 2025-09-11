Торжественная церемония вручения паспортов юным жителям Богородского округа состоялась в Ногинске

В молодежном центре «Про Молодежь» прошла церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям Богородского округа. Мероприятие стало важным событием в жизни подростков, символизирующим начало их взрослой жизни и гражданской ответственности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова лично поздравила ребят с этим значимым событием: «Получение паспорта — это не просто формальность, а важный шаг во взрослую жизнь. Этот документ открывает новые возможности, но и напоминает о гражданской ответственности перед страной и обществом».

Особое внимание уделили теме гражданской ответственности и патриотизма. Молодым людям рассказали о важности активной гражданской позиции и участия в жизни родного округа.

Государственная программа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи реализуется на территории всего Подмосковья. Регулярные церемонии вручения первых паспортов во всех муниципалитетах области способствуют формированию у подрастающего поколения осознанного гражданского самосознания и чувства принадлежности к своей стране. Подобные мероприятия играют важную роль в становлении личности молодого гражданина России, помогая ему сделать первые шаги во взрослую жизнь с пониманием своей роли в развитии общества и государства.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.