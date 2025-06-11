Тополиный пух в Тюмени вызвал сезон аллергии

Город окутал белый пушистый покров — воздух наполнился летящими тополиными семенами, которые проникают повсюду: в глаза прохожих, открытые окна квартир, даже в чашки с чаем. В то время как романтики сравнивают это явление с летним снегом и делают эффектные кадры для соцсетей, аллергики и чистюли встречают сезон пуха с нескрываемым раздражением.

«Кажется, он намеренно ищет любые щели — забивается в уши, прилипает к потной коже, покрывает все поверхности в доме. С каждым годом ситуация становится невыносимее», — жалуется местная жительница.

Особенно много пушистых комьев скапливается в зонах отдыха и вдоль магистралей, где дворники ведут бесконечную битву с природным явлением, убирая новые порции пуха буквально каждый час.

Помимо бытовых неудобств, тополиный пух создает реальную угрозу безопасности. В условиях аномальной жары, когда столбики термометров поднимаются до +32°C, легковоспламеняющиеся семена превращаются в потенциальный источник пожаров. Достаточно одной искры или непотушенного окурка, чтобы вызвать мгновенное возгорание.

Эколог Ирина Гаврина считает, что вырубать тополя массово — не выход.

«Вместо того чтобы устраивать „геноцид тополей“, город может постепенно заменить старые деревья на более экологичные сорта. Сейчас существуют гибридные тополя, не образующие пуха. Это долгий, но эффективный путь», — объясняет эксперт.

Пока власти и специалисты ищут долгосрочные решения, жители города вынуждены самостоятельно бороться с нашествием пуха — кто-то запасается антигистаминными препаратами, кто-то устанавливает на окна специальные сетки, а самые отчаянные предпочитают на это время вовсе покинуть город. По прогнозам синоптиков, облегчения в ближайшие дни ждать не стоит — жара и «пухопад» в Тюмени продолжатся.