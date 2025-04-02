ТОП-10 самых популярных нейросетей среди российских зумеров

Опрос молодых россиян от 18 до 25 лет показал, что, несмотря на появление аналоговых нейросетей, самой популярной у зумеров остается ChatGPT, сообщили РИАМО в сервисе онлайн-опросов Anketolog.ru.

69% зумеров используют нейросети. При этом 92% опрошенных оценивают нейросети положительно, а 88% видят реальную пользу от их использования, приводит данные Anketolog.ru.

Хотя бы однажды ChatGPT использовали 88% опрошенных, а 61% пользуется нейросеть регулярно. Чаще всего зумеры используют нейросети для поиска информации (48%), генерации изображений (36%), саморазвития (33%), для учебы или работы (32%), переводят текст (32%) и создают контент (32%). Для развлечения — 23%, создания планов и расчетов — 22%, общения — 19%, написания кода — 12%, для получения медицинского совета — 10%.

Топ популярных у российских зумеров нейросетей

Согласно опросу Anketolog.ru, в топ-10 самых популярных нейросетей, которые используют молодые россияне, вошли:

ChatGPT — 67%

YandexGPT — 34%

Шедеврум — 18%

GigaChat — 17%

Character AI — 16%

DeepSeek — 15%

MidJourney — 9%

Bard (Google) — 9%

Gemini — 8%

Kandinsky — 6%

Обучение при помощи нейросетей

Половина (56%) опрошенных регулярно пользуется нейросетями для выполнения учебных заданий. Треть (34%) зумеров, закончивших обучение в вузе или обучающихся последний год, использовали нейросети при написании дипломной работы. Больше половины (56%) из них отметили, что замечали, как их одногруппники использовали или используют нейросети для написания своей дипломной работы.

В целом использование нейросетей для написания дипломных, курсовых и учебных задач респонденты оценивают положительно (46%) и нейтрально (33%), негативно — 18%.

Работа с использованием ИИ

У 19% опрошенных работодатель приветствует навыки работы с ИИ. 27% зумеров думают, что на работе им могут пригодиться навыки работы с нейросетями. Пройти профессиональное обучение по ИИ хотели бы 30% опрошенных, 9% приобретали платные курсы по ИИ, а 7% проходили обучение на рабочем месте.

Половина (54%) опрошенных положительно относится к использованию нейросетей для получения желаемой вакансии (для подготовки резюме, сопроводительных писем и прохождения собеседования и пр.). Больше трети (37%) относятся к этой практике нейтрально. Отрицательно настроены 10% респондентов.

Отрицательное влияние нейросетей

Половина (51%) опрощенных в целом поддерживает введение законопроектов, ограничивающих использование нейросетей, например, для написания дипломных и исследовательских работ. Больше трети (37%) респондентов поддерживают ограничения развития ИИ технологий.

Среди негативных последствий использования нейросетей зумеры отметили: