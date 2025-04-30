Тишковец: первые 5 дней мая в Москве будут холодными, потом можно сеять картошку

Среднемесячная температура воздуха в Центральной России, в том числе в Московском регионе, будет на полградуса ниже климатической нормы. Холодно будет в первые 10 дней мая — температура окажется на 2-3 градуса ниже средних значений нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Заморозки возможны в промежутке с 1 по 5 мая. После этого потеплеет, тогда можно будет сеять картошку.

После 10 мая температура в Москве вернется к климатической норме. Она составит днем 18,4 градуса, а ночью – 7,6 градуса.

После 20 мая показатели термометров будут близки к средним значениям метеостатистики с маленьким ее превышением. В последний месяц весны в целом не будет летних температур, заключил метеоролог.