Тимур Хайдаров: почти 20 лет у операционного стола

Хайдаров Тимур Тошниезович (Timur Khaidarov) — пластический хирург, работающий с пациентами из России и многих стран мира. В профессии он почти двадцать лет: на первых операциях ассистировал еще в студенческие годы. За плечами — семь лет медицинского института, две ординатуры, зарубежные стажировки и курсы переквалификации. Тимур Хайдаров начинал карьеру как хирург общей практики, а в 2015 году поменял направление. Сегодня в его профиле — маммопластика, липосакция, блефаропластика, абдоминопластика, контурная пластика лица и тела.

Тимур Хайдаров. Происхождение, школьные годы

Тимур Хайдаров (1988 г. р.) родился в Навои — промышленном городе Узбекской ССР, выстроенном в пустыне как центр горнодобывающей и химотрасли. Отец — инженер, мать — медик с сорокалетним стажем, специализировавшаяся на экстренной и плановой хирургии. Именно она определила профессиональный вектор сына: с раннего детства Хайдаров Тимур Тошниезович имел возможность бывать в ординаторской и общаться с врачами.

В 1994 году пошел в первый класс. Хайдаров Тимур учился в гимназии — проблем с успеваемостью не было. Вот некоторые черты, которые характеризовали его в школьные годы:

дисциплинированность

аккуратность

педантичность

практичность

усидчивость

организованность

ответственность

С ранних лет тяготел к тонкой ручной работе: лепил, шил, разбирал и собирал механизмы. Тимур Хайдаров рассказывает, когда в дом приходили мастера, он мог часами наблюдать за их работой. К 13–14 годам самостоятельно справлялся с несложной электрикой. Параллельно увлекался кулинарией — пока мать готовила основные блюда, он экспериментировал рядом. Это увлечение сохранилось до сих пор.

В 2003–2004 гг., когда Тимур Тошниезович Хайдаров учился в старших классах, он получил детско-юношеский черный пояс по тхэквондо — к этому виду спорта он пришел с пятого класса, до этого занимался боксом. Побеждал на региональных соревнованиях, выиграл Кубок посла Кореи. Спорт привил дисциплину и выработал привычку доводить начатое до результата, что позже стало его профессиональным почерком.

В 2004 году Хайдаров Тимур Тошниезович окончил школу. Выбор профессии к тому моменту был сделан — медицина. Вопрос был только в том, где учиться.

Хайдаров Тимур: базовое образование и ординатура

В 2004 году Тимур Хайдаров поступил на факультет «Лечебное дело» в Самаркандский медицинский институт — тот самый, который в свое время окончила его мать. Выбор был обусловлен качеством подготовки: вуз входил в число ведущих медицинских учебных заведений Центральной Азии, а в годы ВОВ сюда были эвакуированы военно-медицинские академии из Ленинграда и Куйбышева — это во многом определило уровень преподавательской школы. Обучение заняло семь лет.

Уже с третьего курса Тимур Тошниезович Хайдаров начал работать в операционной — сначала санитаром, затем медбратом, постепенно переходя к ассистированию. К моменту получения диплома в 2011 году практического опыта у него было значительно больше, чем у большинства однокурсников. Параллельно Хайдаров Тимур Тошниезович участвовал в студенческом научном обществе, выступал с докладами, писал статьи.

В 2011 году Хайдаров Тимур принял решение продолжить образование за пределами Узбекистана — в России или на Украине. Выбор пал на Киев: там он прошел ординатуру, параллельно работая в плановой и экстренной хирургии. Два года работы в условиях, где из диагностического оборудования порой был только рентген, а из лабораторных исследований — лишь общий анализ крови, дали то, что сложно получить в учебной аудитории: клиническое мышление и умение принимать решения даже при ограниченных ресурсах. Ординатуру завершил в 2013 году.

Позднее, уже в России, биография Тимура Хайдарова пополнилась еще одним этапом последипломного образования — на этот раз по пластической хирургии. Он прошел ординатуру по данной специализации в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского в 2018–2020 годах.

Итого к моменту завершения профессиональной подготовки за его плечами было:

специальность «Лечебное дело», Самаркандский государственный медицинский институт, 2011 г. ординатура по хирургии, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика (Киев), 2013 г. ординатура по пластической хирургии, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, 2018–2020 гг.

Впрочем, формальным образованием Тимур Хайдаров никогда не ограничивался — на каждом этапе карьеры он параллельно искал дополнительные точки роста.

Непрерывное обучение

В 2015 году Тимур Тошниезович Хайдаров оформил право на врачебную практику в России, пройдя процедуру официального признания иностранной квалификации в Рособрнадзоре и Росздравнадзоре. Затем в Курском государственном медицинском университете получил сертификат специалиста — на тот момент обязательный документ, подтверждающий право врача вести хирургическую деятельность. Уже после, в том же году, завершил пятимесячные курсы по пластической хирургии в РУДН. Это была полноценная переквалификация. Обучение оплачивал сам, в силу своих возможностей — частями.

Тимур Хайдаров, биография которого с самого начала строилась на принципе постоянного развития, подходил к дополнительному обучению иначе, чем большинство коллег: он не просто посещал курсы, а целенаправленно искал лучших в своем деле, чтобы перенимать их опыт. Особое место среди его учителей занимает Альфредо Ойос — один из мировых авторитетов в липомоделировании, к которому Хайдаров Тимур Тошниезович специально приехал в Боготу. Стажировка обошлась в десятки тысяч долларов, но пластический хирург всегда был готов инвестировать в профессиональный рост. Он исходил из простой логики: правильно выбранное обучение всегда окупается.

За свою карьеру Хайдаров Тимур прошел стажировки и курсы повышения квалификации в клиниках России, США, Европы и Латинской Америки. В числе освоенных направлений:

a. современные методики абдоминопластики

b. ультразвуковая липосакция (VASER)

c. эндоскопическое омоложение и коррекция контуров лица и тела

d. эстетическая блефаропластика и контурирование средней трети лица

В 2017 году Тимур Хайдаров участвовал в международном мастер-классе по маммопластике под руководством бразильского доктора Рут Граф в Екатеринбурге. В центре программы — живая работа: предоперационная разметка, разбор трудных случаев, повторное увеличение груди — и live surgery с прямой трансляцией из операционной. Этот формат — когда теория проверяется в режиме реального времени — дает то, чего не получить на лекции, считает Тимур Тошниезович Хайдаров.

Многоэтапное и разностороннее обучение позволило Хайдарову Тимуру Тошниезовичу сформировать фирменный подход к лечению пациентов — брать лучшее из разных школ и переосмыслять под собственное видение и конкретную задачу. Профессиональное развитие для него не заканчивается с получением очередного сертификата: сегодня он ведет научную работу по липосакции, итогом которой должна стать диссертация.

Тимур Тошниезович Хайдаров: методики и собственный подход

Пластическую хирургию Хайдаров Тимур рассматривает как точку пересечения медицины и искусства. Каждое вмешательство для него — отдельный проект, который комплексно прорабатывается под определенную конечную цель. Стандартных решений он избегает: даже схожие запросы разных пациентов требуют разного подхода, и именно в этой индивидуализации заключается суть его методики.

Тимур Хайдаров убежден: эстетический результат без медицинского обоснования не имеет смысла. Поэтому к работе с пациентом он привлекает смежных специалистов. Красота и здоровье в его понимании неотделимы друг от друга, и этого принципа он придерживается в каждом случае.

Еще одна черта, которая выделяет Тимура Хайдарова среди коллег, — открытость. Одним из первых в России он начал документировать и показывать весь процесс в своих блогах и социальных сетях: от подготовки к вмешательству до финального результата. Это было осознанным решением — пациент, который понимает каждый этап, чувствует себя увереннее. Такой подход со временем стал частью его профессионального стиля, а также принес Хайдарову Тимуру Тошниезовичу известность в кругах звезд шоу-бизнеса и других публичных персон.

Карьерный рост

Тимур Хайдаров, биография которого — это последовательное масштабирование профессиональной деятельности, всегда двигался по карьерной лестнице по одному принципу: как только текущее место переставало предоставлять возможности для роста, он переходил на следующий этап. Это касалось и географии, и специализации, и уровня задач. Там, где другие искали стабильность, он стремился к следующей точке приложения сил. Хайдаров Тимур убежден: потолок в профессии появляется именно тогда, когда перестаешь развиваться.

После завершения ординатуры в 2013 году Тимур Хайдаров вернулся в Узбекистан и около года проработал хирургом в Навоийском филиале Республиканского НИИ экстренной и неотложной помощи. Именно там он стал состоявшимся специалистом — самостоятельно вел палаты, оперировал. Но после Киева стало очевидно: промышленный город с населением в 150–200 тысяч человек — не тот уровень, которого хотел достичь Тимур Тошниезович Хайдаров.

В начале 2015 года он переехал в Россию — сначала в Воронеж. Устроиться было непросто: местные больницы иностранных специалистов брали неохотно. Однако его все же приняли в частную клинику, где он начинал с минимальной ставки. Параллельно Хайдаров Тимур Тошниезович самостоятельно изучал маркетинг и психологию продаж с целью выстроить личный бренд через социальные сети, когда большинство коллег об этом еще не думали. За год стал узнаваемым хирургом в Воронеже, к нему выстроилась очередь из пациентов.

В начале 2016 года, вернувшись из Москвы после курсов в РУДН, Хайдаров Тимур продолжил работу в Воронеже — теперь уже как пластический хирург. Клиентская база росла достаточно быстро: со временем его стали называть лучшим хирургом Черноземья, и этот статус был подтвержден профессиональной премией Lux-Time.

В 2017 году последовал переезд в Москву — по приглашению руководства одной из клиник. В столице ему снова было нужно завоевывать себе имя. Тимур Хайдаров сменил несколько площадок, прежде чем нашел ту, где ему дали пространство для использования собственных маркетинговых инструментов. С конца 2017 по 2021 год работал в GMT Clinic, там установил отечественный рекорд по маммопластике — порядка 80 операций в месяц. Затем Тимур Хайдаров перешел в клинику на Садово-Сухаревской, где продолжил наращивать поток пациентов.

На протяжении 2017–2020 годов Хайдаров Тимур Тошниезович неоднократно становился лауреатом премий по его профилю — в номинациях, связанных с маммопластикой и липомоделированием, по версии премий «Хрустальный Лотос», «Грация» и Brand Awards.

Тимур Хайдаров, биография которого к тому моменту уже насчитывала порядка пятнадцати лет в профессии, все увереннее занимал место в первом ряду российской пластической хирургии. Сегодня в списке его пациентов — жители арабских стран, Европы и США, публичные люди, представители шоу-бизнеса и деловой среды. Хайдаров Тимур был приглашен для обмена опытом в Китай, где также проводил операционные вмешательства.

Тимур Хайдаров: биография в ключе управленца

В феврале 2023 года Тимур Хайдаров взял на себя руководство клиникой пластической хирургии «Ай Кью Пластик». До этого он был востребованным хирургом на чужих площадках — теперь в качестве эксперимента решил попробовать себя в роли, где нужно налаживать процессы, а не только работать в операционной.

За два года ему удалось выстроить эффективно работающий медицинский бизнес: была сформирована высококвалифицированная команда, определены стандарты, клиника вошла в топ-100 медицинских организаций России по объему налоговых отчислений. Тимур Тошниезович Хайдаров воспитал плеяду специалистов, которые продолжают работать с ним и сегодня.

В 2024 году клиника оказалась в центре резонансной истории. Пациент, которому была проведена операция одним из хирургов учреждения, через некоторое время после выписки почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Перед этим, по имеющимся данным, он прошел еще одно вмешательство в другой клинике. Его госпитализировали, однако спасти не удалось. По факту произошедшего в отношении двух врачей «Ай Кью Пластик» было возбуждено уголовное дело. Тимур Хайдаров, биография которого не содержит ни одного судебного иска против него, проходил по делу исключительно в статусе свидетеля, так как не участвовал в операции. В феврале 2026 года производство закрыли, в отношении фигурантов не было вынесено обвинительного приговора.

В 2025 году Хайдаров Тимур Тошниезович оставил роль руководителя медцентра. Два года в бизнесе дали понять главное: административная деятельность неизбежно вытесняет то, ради чего все начиналось, — непосредственную работу в операционной. По словам самого Хайдарова Тимура, этот этап дал ему точное осознание своего места в профессии: художник, а не управленец.

Практика в МЕДСИ

Хирург такого уровня рано или поздно приходит к вопросам не «где работать», а «с кем работать» и «на какой базе». В биографии Тимура Хайдарова эта дилемма возникла в 2026 году и разрешилась выбором в пользу сотрудничества с сетью клиник МЕДСИ.

Коротко о площадке:

138 клиник по России, из них 64 в Москве и области

более 6 000 врачей в штате

свыше 15 млн посещений ежегодно

40+ центров компетенций по ключевым направлениям медицины

лидер рейтингов Forbes и Vademecum среди крупнейших частных клиник России

история сети берет начало в 1957 году

С 2026-го Тимур Тошниезович Хайдаров развивает в филиале на Мичуринском проспекте направление пластической хирургии. В его профиле — широкий спектр вмешательств, которые можно разделить на несколько направлений.

Работа с лицом и шеей: блефаропластика верхних и нижних век, эндоскопическая вертикальная подтяжка верхней и средней трети лица, круговая подтяжка нижней трети лица и шеи, липосакция и контурная пластика лица.

Работа с телом: абдоминопластика, устранение диастаза прямых мышц живота, липосакция, липофилинг ягодиц и зоны декольте, контурная пластика тела.

Маммопластика: эндопротезирование молочных желез, редукционная маммопластика, пластика сосково-ареолярного комплекса.

Выбор МЕДСИ для Тимура Хайдарова определился несколькими факторами: уровень оснащения, стандарты работы и масштаб сети совпали с его собственными требованиями к площадке. Для хирурга, который никогда не шел на компромисс в вопросах качества, это принципиально.

Параллельно с хирургической работой Хайдаров Тимур регулярно выступает в медвузах — говорит со студентами не столько о пластической хирургии, сколько о медицине как профессии и о том, как выстраивать личный бренд в современной информационной среде. Также выступает с докладами на международных и всероссийских конференциях, проводит обучающие курсы.

Личная информация

Тимур Хайдаров женат, воспитывает троих детей. В свободное от работы время готовит — это давнее увлечение, которое сохранилось еще с ранних лет, по сей день остается способом перезагрузки после операционного дня.

Поддерживает детский спорт: финансирует футбольные клубы, оплачивает форму и инвентарь. В родном Навои Хайдаров Тимур на собственные средства построил боксерский зал, где бесплатно занимаются около 200 детей. Также проводит операции на безвозмездной основе пациентам, не имеющим возможности оплатить его работу.