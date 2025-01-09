Солдат британского спецназа обвинили в массовых убийствах в других странах. Утверждается, что они могли устроить внесудебные расправы в Афганистане и Сирии, сообщает Inosmi.ru со ссылкой на The Times.

Было проведено общественное расследование, в ходе которого обнародовали показания семи свидетелей из числа британских спецназовцев. Они утверждали о том, что три подразделения Специальной авиационной службы (SAS) казнили около 80 афганцев в период с 2010 по 2013 год.

Один из свидетелей уточнил, что спецназовцы убивали по одному лишь подозрению в причастности к терроризму. По его словам, солдаты испытывали «разочарование» из-за того, что «не вправе задерживать подозреваемых повстанцев на длительный срок», потому устраивали внесудебные казни.

Некоторые свидетели отмечают, что после подобных признаний опасаются за свою жизнь. Еще один солдат заявил, что пошутил о «бойне», якобы устроенной британскими войсками.

Также известно, что четыре солдата спецназа находятся под следствием. Их обвиняют в убийстве подозреваемого террориста в Ливии. Военная полиция проводит расследование.

В Минобороны Великобритании заявили, что примут меры в отношении всех солдат, кто не соответствует «высочайшим стандартам». Речь идет об увольнении.

Ранее стало известно, что погибших бойцов ВСУ обворовывали в морге Днепропетровска. Через банковские аккаунты преступники снимали наличные, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на свои счета.