Террористка из Удмуртии Рогозина* извинилась перед главой Минсельхоза за слова

Жительница Удмуртской Республики Евгения Рогозина*, которую отправили под стражу за противоречивый комментарий в социальных сетях про главу Минсельхоза России Оксану Лут, написала ей письмо с извинениями. Женщина отметила, что высказывание, сделанное ей в интернете, было необдуманным, детским и написанным на эмоциях, сообщает РЕН ТВ .

Рогозина* сказала, что переживает за себя и двоих дочек. Одна из девушек после произошедшего вынуждена была уйти из школы олимпийского резерва.

Женщина подчеркнула, что за нее переживают дети, родители и брат. После случившегося они утратили «покой и спокойную» жизнь.

В ноябре 2024 года Рогозина* оставила комментарий под публикацией в социальной сети. В посте было написано, что Лут объяснила рекордный рост стоимости сливочного масла увеличением уровня доходов жителей страны.

Рогозина* прокомментировала публикацию словами: «Сжечь ведьму». После этого против нее завели уголовное дело по статье Уголовного кодекса России за «публичные призывы к террористической деятельности через интернет».

Рогозина* на протяжении четырех месяцев находится в СИЗО в Екатеринбурге.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов