Территория на проспекте Боголюбова в Дубне лидирует в голосовании за благоустройство

Более 6 тыс. жителей приняли участие в голосовании за благоустройство в Дубне в 2026 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» — самостоятельно на портале госуслуг или с помощью волонтеров на городских площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Большинство сделали свой выбор в пользу преображения территории микрорайона, который сформировался в районе Большая Волга уже больше 15 лет назад и где сегодня проживают около 2,5 тыс. дубненцев. Сейчас здесь, между домами № 43 и 45 на проспекте Боголюбова, практически пустырь. По мнению жителей — необходимо сделать освещение, установить столы для настольного тенниса, тренажеры, качели и перголы.

В Дубне благодаря голосованию в рамках президентского проекта уже благоустроены сквер за «Терминалами» и сквер им. Павла Журавлева, площадь Космонавтов.

«В следующем году количество комфортных мест в Дубне станет еще больше. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в дальнейшее преображение нашего любимого города», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

12 июня — последний день, когда можно принять участие в голосовании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.