Территории парков Клина начали обслуживать отечественными трициклами

В городском округе Клин парковый комплекс получил значительное обновление благодаря приобретению трех современных электрических трициклов. Эти экологичные транспортные средства теперь помогают специалистам эффективно обслуживать территории трех популярных парков: «Сестрорецкого», «Березового» и «Талицкого леса». Техника полностью отечественного производства, из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства.

Эти трициклы представляют собой компактные грузовые электротележки, окрашенные в спокойный зеленый цвет, который гармонично вписывается в природную среду парков. Они предназначены для облегчения труда сотрудников: с их помощью можно быстро перемещаться на значительные расстояния по парковым дорожкам, перевозить габаритные арт-объекты, садовый инвентарь и грузы массой до 1 тонны. Максимальная скорость движения составляет 25 км/ч, что обеспечивает безопасность и маневренность в условиях плотной растительности и пешеходных зон.

Комфорт водителей и пассажиров — один из ключевых преимуществ новой техники. Трициклы оснащены крытыми пассажирскими местами, защищающими от непогоды, а под сиденьем водителя расположен удобный отсек для хранения личных вещей или мелкого инструмента. Кроме того, они оборудованы самосвальным кузовом с откидными бортами, который можно закрыть тентом от дождя и снега. Габариты кузова — 1,3 метра на 1,7 метра — позволяют перевозить достаточно крупные грузы, такие как мусор, почву для клумб или строительные материалы для ремонта инфраструктуры.

Особое внимание уделено экологичности: трициклы питаются исключительно от аккумуляторов, не производя вредных выбросов. Для полной зарядки, обеспечивающей пробег до 60 километров, требуется около восьми часов — это идеально для ежедневных задач в парках, где можно заряжать транспорт ночью или в перерывах. Такой подход способствует сохранению чистоты воздуха и поддержанию экобаланса в зеленых зонах, что особенно важно для отдыхающих и природы.

Внедрение этих трициклов — часть комплексной стратегии по модернизации паркового хозяйства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.