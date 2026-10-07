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Теперь окончательно: пастор из ЮАР назвал точные даты конца света

Южноафриканский пастор Джошуа Млакела назначил «вознесение» человечества на 12–13 октября 2026 года. Прежде его предсказания конца света не сбывались, сообщает газета «Известия» .

По данным Daily Express, Млакела утверждает, что получил сведения о дате в ходе видений: ему якобы явились Бог и Иисус Христос.

Проповедник назвал новые сроки окончательными.

Часть верующих христиан понимает под «вознесением» восхождение приверженцев религии на небеса перед началом периода Великой скорби. Именно это событие предсказывает пастор.

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