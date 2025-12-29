Температура в Москве 31 декабря будет гораздо ниже климатической нормы

сегодня в 03:17

В Москве новогоднюю ночь встретят с морозом до –19 °C

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС , что в новогоднюю ночь в столице ожидается морозная погода с температурой воздуха от –19 до –14 °C.

«Для Москвы это очень заметный мороз… Такой температурный фон на 7–8 °С ниже нормы», — отметил синоптик.

Днем 31 декабря и 1 января столбики термометров также останутся в отрицательном диапазоне, от –10 до –15 °C.

Помимо аномального холода, в праздничную ночь москвичей ждет слабый ветер и снегопад.

Ранее в Подмосковье и столице по 30 декабря продлили действие «желтого» уровня погодной опасности.

