Температура в Москве 31 декабря будет гораздо ниже климатической нормы
В Москве новогоднюю ночь встретят с морозом до –19 °C
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в новогоднюю ночь в столице ожидается морозная погода с температурой воздуха от –19 до –14 °C.
«Для Москвы это очень заметный мороз… Такой температурный фон на 7–8 °С ниже нормы», — отметил синоптик.
Днем 31 декабря и 1 января столбики термометров также останутся в отрицательном диапазоне, от –10 до –15 °C.
Помимо аномального холода, в праздничную ночь москвичей ждет слабый ветер и снегопад.
Ранее в Подмосковье и столице по 30 декабря продлили действие «желтого» уровня погодной опасности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.