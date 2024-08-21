Тематическая встреча со старостами сельских территорий прошла в Мытищах

Вывоз мусора — эта тема стала главной на очередной тематической встрече со старостами территориального управления «Федоскино», которая прошла в ЦДК «Марфино». На многочисленные вопросы ответили представители Сергиево-Посадского регионального оператора.

«К сожалению, зачастую сами жители создают ситуацию, когда вывоз отходов невозможно осуществить, — отметил проводивший встречу заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

Строительные отходы, крупногабаритный мусор, который неправомерно появляется на контейнерных площадках, создает навалы, из-за чего порой машины регоператора не могут подобраться к контейнерам и опустошить их.

Администрация совместно с регоператором проводит работу по выявлению недобросовестных жителей, которые приносят на контейнерные площадки несанкционированный мусор, создавая тем самым навалы на контейнерных площадках.

«Будем и дальше работать в таком режиме в тесной связке со старостами, чтобы оперативно реагировать и устранять проблемы в вопросах вывоза мусора», — подчеркнул Павел Нуштаев. Напомним, подобные тематические встречи проходят регулярно, старосты отмечают, что они помогают решить многие вопросы с представителями профильных и ресурсоснабжающих организаций.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.