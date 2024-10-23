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Тело погибшей в Ташкенте журналистки доставили в Москву

Тело погибшей в ташкентском отеле журналистки Инессы Паперной доставили в Москву, сообщает РЕН ТВ .

Мать погибшей считает основной версией смерти ее дочери отравление газом.

Ранее стало известно, что российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник погибли, задохнувшись, предварительно, болотным газом после чистки бассейна в отеле в Узбекистане. Паперная работала в издании «Лента» и журнале «Профиль».

Позже в гостинице Ташкента нашли новых покойников. Местный житель и россиянин также скончались от отравления неизвестным веществом.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов заявил, что итоги расследования причин гибели двух россиян в ташкентском отеле появятся примерно через месяц. После завершения судебной экспертизы тела погибших граждан России отправили на родину.