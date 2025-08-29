сегодня в 11:31

Тело альпиниста Расторгуева сняли с горы Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии

Тело погибшего экс-главы Федерации альпинизма Краснодарского края Александра Расторгуева сняли с горы Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«По состоянию на 09:10 работы на горе Джанги-Тау завершены», — говорится в сообщении.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с использованием коммерческого вертолета компании «Хелиэкшн» успешно эвакуировали тело альпиниста. Затем его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

25 августа группа из трех человек отправилась на вершину горы Джанги-Тау, высота которой составляет 5 085 м. 27 августа альпинистов завалило камнями. В результате ЧП альпинист Александр Расторгуев получил смертельные травмы. Остальных пострадавших участников группы эвакуировали с горы на вертолете.