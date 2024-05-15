Телеканал RT представит премьеру документального фильма о взятии Авдеевского террикона. Премьера фильма автора-документалиста RT Клима Поплавского «Белый. Террикон-114» состоится на телеканалах RT и RT Doc.

Картина предваряет будущую премьеру фильма из двух частей «Оркестр Белого» и «Оркестр Белого. Штурм» и повествует о взятии Авдеевского террикона — стратегически важной высоты, — которое позволило провести операцию по освобождению Авдеевки.

Лента снята в новом для телеканала формате. Это фильм-интервью, тактический разбор штурмовой операции, на планирование которой было дано всего два дня.

«В фильме уже известные герои, которых можно было встретить в моем „фронтовом дневнике“, — отметил специальный корреспондент RT Андрей Филатов и командир 114-го отдельного штурмового батальона c позывным „Белый“.

В кадре также эксклюзивные видео с коптера, которые предоставил Андрей Филатов. На них зафиксированы уничтожение врага и непосредственно ход штурмовой операции, прошедшей без единой потери.

«Лента, своего рода, продолжение киновселенной об этих ребятах, их дружбе, а также часть хроники событий — от взятия Красногоровки до полного освобождения Авдеевки», — сказал автор и режиссер картины Клим Поплавский.

Премьера фильма «Белый. Террикон-114» состоится 15 мая на телеканалах RT и RT Doc.