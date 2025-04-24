Телеканал Ю могут запретить в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил кардинально сменить формат телеканала Ю, наполнив его эфир историями о героях спецоперации. Он считает, что текущее наполнение канала продвигает деструктивные ценности и требует замены на социально значимый контент, сообщает NEWS.ru .

«Я думаю, что пора уже запретить телеканал Ю. Больно они уже надоели со своими экзальтированными выходками. И отдать этот телеканал тем, кто занимается, предположим, освещением работы добровольцев СВО. Думаю, что уже пора переформатировать канал. Или можно, предположим, рассказывать о том, как люди могут заниматься садоводством, фермерством. Это будет гораздо лучше, полезнее, чем телеканал Ю со своими тюремными романами, беременностями в несовершеннолетнем возрасте, промискуитетами всякими разными», — высказался парламентарий.

Он подчеркнул, что Ю безуспешно пытается повторить успех устаревшего MTV. Он обрушился с критикой на нынешнюю программу телеканала, назвав ее подражанием западным моделям.

По словам Милонова, Ю стремится «пожать несвежий урожай» MTV, который покинул российское телепространство, пытаясь сохранить атмосферу сомнительных развлекательных передач Нью-Йорка и Украины. Он добавил, что акцент на сексуальной тематике более свойственен западным соседям и украинцам, у которых, по его мнению, вся жизнь строится вокруг интимных отношений.