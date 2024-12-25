Текстиль и природные элементы: как красиво сервировать новогодний стол

Праздничный стол становится главным элементом Нового года, который собирает вокруг себя родных и друзей. Чтобы создать по-настоящему волшебную атмосферу, важно продумать не только меню, но и оформление. Об этом РИАМО сообщила декоратор Юлия Лапшинова и представитель бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

Правильно подобранный декор поможет превратить гастрономическое удовольствие еще и в эстетическое.

«Первый шаг к идеальной сервировке — выбор цветовой палитры. Лучше ориентироваться на оттенки, которые соответствуют вашему интерьеру и настроению. Традиционные красный, золотой и зеленый всегда актуальны, но для тех, кто ищет свежие решения, подойдут комбинации серебра с холодными голубыми тонами или минималистичные сочетания белого и бежевого. Главное, чтобы цветовая гамма была единой и не перегружала пространство», — отметила Лапшинова.

Специалист порекомендовала особое внимание уделить текстилю. Например, новогодняя скатерть или тканевые украшения — это не просто фон для тарелок и приборов, а полноценный элемент декора.

«Для уютной атмосферы выбирайте ткани с зимними узорами, например, снежинками и еловыми ветками. А салфетки могут стать акцентом: их можно перевязать лентами или дополнить веточкой ели. Такое простое дополнение сделает сервировку стильной и запоминающейся», — добавила декоратор.

В новом 2025 году упор идет на природные элементы в декоре. Заснеженные шишки, палочки корицы, сушеные дольки апельсина и свежая зелень создадут теплую, немного сказочную атмосферу. Если дополнить их свечами в изящных подсвечниках, получится не только красиво, но и уютно.

«Сервировка — это не только про эстетику. Важно, чтобы за таким столом было комфортно и уютно всем, кто соберется за ним. Можно использовать отдельные аксессуары для стола, которые создадут праздничную атмосферу: от специальных новогодних скатертей и колпачков для приборов до веток рябины и шишек», — добавляет директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

С любовью подобранные украшения помогут создать настоящую сказку дома, а праздничный стол — это центр новогоднего вечера, который объединит семью и друзей в такой значимый момент.